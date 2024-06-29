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Свентек – о Wimbledon: Я собираюсь стать здесь лучшей

Теннис
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Удачи, Ига, ты можешь все

Свентек – о Wimbledon: Я собираюсь стать здесь лучшей

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свентек рассказала об ожиданиях от Открытого чемпионата Великобритании – Wimbledon-2024. Ее слова цитирует Punto de Break:

"Мне нужно сосредоточиться на том, чтобы здесь стать лучшим игроком, научиться играть в лучший теннис на траве, не зацикливаясь на рейтинге или ожиданиях, связанных с ним.

Именно это я собираюсь сделать. Я поняла, что значит Wimbledon, когда играла в юниорском возрасте. Мне было трудно понять это по телевизору" – сказала полька.

Напомним, что ранее Свитолина показала первые фото из Wimbledon.

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