Свентек – о Wimbledon: Я собираюсь стать здесь лучшей

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свентек рассказала об ожиданиях от Открытого чемпионата Великобритании – Wimbledon-2024. Ее слова цитирует Punto de Break:

"Мне нужно сосредоточиться на том, чтобы здесь стать лучшим игроком, научиться играть в лучший теннис на траве, не зацикливаясь на рейтинге или ожиданиях, связанных с ним.

Именно это я собираюсь сделать. Я поняла, что значит Wimbledon, когда играла в юниорском возрасте. Мне было трудно понять это по телевизору" – сказала полька.