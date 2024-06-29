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Свентек – о Wimbledon: Я собираюсь стать здесь лучшей
Удачи, Ига, ты можешь все
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свентек рассказала об ожиданиях от Открытого чемпионата Великобритании – Wimbledon-2024. Ее слова цитирует Punto de Break:
"Мне нужно сосредоточиться на том, чтобы здесь стать лучшим игроком, научиться играть в лучший теннис на траве, не зацикливаясь на рейтинге или ожиданиях, связанных с ним.
Именно это я собираюсь сделать. Я поняла, что значит Wimbledon, когда играла в юниорском возрасте. Мне было трудно понять это по телевизору" – сказала полька.
Напомним, что ранее Свитолина
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