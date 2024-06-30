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Цуренко и Стародубцев вместе готовятся к Wimbledon. Фото
Удачи нашим девушкам
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские теннисистки Леся Цуренко и Юлия Стародубцева вместе готовятся к Открытому чемпионату Великобритании – Wimbledon-2024. Наши спортсменки проводят тренировки на местных кортах и готовятся вступить в бой за один из четырех титулов Grand Slam. Соответствующий снимок Леся разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина
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