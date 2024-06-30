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Цуренко и Стародубцев вместе готовятся к Wimbledon. Фото

Теннис
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Удачи нашим девушкам

Цуренко и Стародубцев вместе готовятся к Wimbledon. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Юлия Стародубцева вместе готовятся к Открытому чемпионату Великобритании – Wimbledon-2024. Наши спортсменки проводят тренировки на местных кортах и ​​готовятся вступить в бой за один из четырех титулов Grand Slam. Соответствующий снимок Леся разместила на своей официальной странице в Instagram.

Цуренко и Стародубцев вместе готовятся к Wimbledon. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Свитолина показала первое фото из Wimbledon.

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Леся Цуренко Юлия Стародубцева
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