Цуренко и Стародубцев вместе готовятся к Wimbledon. Фото

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Юлия Стародубцева вместе готовятся к Открытому чемпионату Великобритании – Wimbledon-2024. Наши спортсменки проводят тренировки на местных кортах и ​​готовятся вступить в бой за один из четырех титулов Grand Slam. Соответствующий снимок Леся разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина показала первое фото из Wimbledon.