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Людмила Киченок стала первой украинкой, завоевавшей десять титулов WTA в паре
Легендарное достижение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Людмила Киченок одержала победу на турнире в Истборне (Великобритания). Вместе со своей напарницей по команде, латышкой Еленой Остапенко в финале WTA500 они
Этот титул стал десятым для Людмилы в парных турнирах. Семь титулов Киченок выиграла на харде, а три на траве.
По категориям титулы украинки расположились следующим образом:
WTA 1000-1
WTA Elite Trophy - 2
WTA 500 – 2
WTA 250 – 5
ТОП-5 украинских теннисисток по количеству парных титулов:
1. Людмила Киченок – 10
2. Надежда Киченок – 9
3. Наталья Медведева – 7
4-5. Татьяна Перебыйнис - 6
4-5. Мария Корытцева - 6
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