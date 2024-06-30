Людмила Киченок стала первой украинкой, завоевавшей десять титулов WTA в паре

Украинская теннисистка Людмила Киченок одержала победу на турнире в Истборне (Великобритания). Вместе со своей напарницей по команде, латышкой Еленой Остапенко в финале WTA500 они победили дуэт Дабровски/Рутлифф.

Этот титул стал десятым для Людмилы в парных турнирах. Семь титулов Киченок выиграла на харде, а три на траве.

По категориям титулы украинки расположились следующим образом:

WTA 1000-1

WTA Elite Trophy - 2

WTA 500 – 2

WTA 250 – 5

ТОП-5 украинских теннисисток по количеству парных титулов:

1. Людмила Киченок – 10

2. Надежда Киченок – 9

3. Наталья Медведева – 7

4-5. Татьяна Перебыйнис - 6

4-5. Мария Корытцева - 6