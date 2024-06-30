  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Украинка Фирман одержала победу на турнире ITF W15 в Германии
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинка Фирман одержала победу на турнире ITF W15 в Германии

Теннис
Обновлено

Молодой талант

Украинка Фирман одержала победу на турнире ITF W15 в Германии

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Анастасия Фирман выиграла турнир серии ITF W15 в Германии. В парном разряде наша спортсменка вместе со своей напарницей по команде местной Джози Даэмс победили в финале дуэт Фогт/Ворачек.

ITF W15 Камен, Германия

Парный разряд

Финал

Анастасия Фирман / Джози Даэмс – Мари Фогт / Ева Мари Ворачек

2-0 (6:3, 6:3)

Это второй финал в карьере для 17-летней Фирман в парном разряде, Анастасия завоевала свой дебютный титул.

Напомним, что ранее Киченок победила в парном финале Истборна.

По теме
yellow-arrow
Костюк показала нового члена своей команды. Фото
yellow-arrow
Джокович рассказал о восстановлении после травмы и подготовке к Wimbledon
yellow-arrow
Свентек: Я чувствую себя хорошо, полностью вошла в ритм Wimbledon
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости