Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинка Фирман одержала победу на турнире ITF W15 в Германии
Молодой талант
Украинская теннисистка Анастасия Фирман выиграла турнир серии ITF W15 в Германии. В парном разряде наша спортсменка вместе со своей напарницей по команде местной Джози Даэмс победили в финале дуэт Фогт/Ворачек.
ITF W15 Камен, Германия
Парный разряд
Финал
Анастасия Фирман / Джози Даэмс – Мари Фогт / Ева Мари Ворачек
2-0 (6:3, 6:3)
Это второй финал в карьере для 17-летней Фирман в парном разряде, Анастасия завоевала свой дебютный титул.
Напомним, что ранее Киченок
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- “Спасибо, мой украинский Донецк”: Ракицкий объявил об уходе из Шахтера
- "В Премьер-лиге такой пенальти никогда бы не назначили". Защитник Дании прокомментировал действия судьи в матче против Германии
- Лучший вратарь Евро играет за Грузию. Он побеждал россиян, стоит 60 млн, а пенальти учился отбивать у отца
- Впервые с 1996 года на Уимблдоне не сестры Уильямс
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн