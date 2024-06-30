Украинка Фирман одержала победу на турнире ITF W15 в Германии

Украинская теннисистка Анастасия Фирман выиграла турнир серии ITF W15 в Германии. В парном разряде наша спортсменка вместе со своей напарницей по команде местной Джози Даэмс победили в финале дуэт Фогт/Ворачек.

ITF W15 Камен, Германия

Парный разряд

Финал

Анастасия Фирман / Джози Даэмс – Мари Фогт / Ева Мари Ворачек

2-0 (6:3, 6:3)

Это второй финал в карьере для 17-летней Фирман в парном разряде, Анастасия завоевала свой дебютный титул.