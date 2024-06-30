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Свитолина: Я готова к Уимблдону. ФОТО
Удачи на турнире, Элина
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка уже готова к началу открытого чемпионата Великобритании – Wimbledon-2024. Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Киченок
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