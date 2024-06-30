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Свитолина: Я готова к Уимблдону. ФОТО

Теннис
Обновлено

Удачи на турнире, Элина

Свитолина: Я готова к Уимблдону. ФОТО

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка уже готова к началу открытого чемпионата Великобритании – Wimbledon-2024. Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Киченок победила в финале парного Истборна.

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Элина Свитолина
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