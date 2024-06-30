Свентек: Я чувствую себя хорошо, полностью вошла в ритм Wimbledon

Первая ракетка мира, полька Ига Свентек, поделилась своими ожиданиями от старта Открытого чемпионата Великобритании – Wimbledon-2024.

– Ига, как чувствуете себя после возвращения на Уимблдон?

– Это, безусловно, волнительно. Я чувствую себя отлично. Особенно после таких крупных турниров как Ролан Гаррос, я рада, что у меня немного свободного времени. У меня было время, чтобы хорошо потренироваться и не спешить.

– У вас не было такой подготовки, как в прошлом году, вы не играли в Берлине. Как вы оцениваете свою подготовку к Уимблдону?

– В начале, конечно, было непросто. Я счастлива, что приехала сюда раньше, потому что существует огромная разница между травой, которая есть, например, в нашей стране, и здесь. Изо дня в день я чувствовала, что вхожу в ритм и лучше чувствую мяч. Я чувствую себя хорошо. Безусловно, мы подошли к этому году несколько иначе, в основном из-за количества матчей, которые я сыграла в первой части сезона. Пожалуй, я могла бы втиснуть еще один турнир перед Уимблдоном, но не знаю, была бы я тогда в хорошей физической форме до конца года. Нужно выбирать, что лучше, в том числе и для будущего. Я думаю, что в этом году это было более разумное решение. В следующем году мы также посмотрим, как будут выглядеть мои результаты перед Ролан Гаррос, потому что окончательное решение зависит от всего этого. Сейчас я здесь и чувствую, что мне нужно использовать эти дни тренировок здесь, чтобы чувствовать себя на корте лучше – сказала Ига.