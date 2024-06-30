Джокович рассказал о восстановлении после травмы и подготовке к Wimbledon

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о возобновлении после операции на ноге и подготовке к Открытому чемпионату Великобритании.

"Когда это произошло в четвертом раунде Ролан Гаррос, я принял очень быстрое решение об операции, и я очень сомневался, смогу ли я поехать на Уимблдон. Затем после долгих разговоров с некоторыми спортсменами, которые прошли через очень похожие ситуации, например, с Тейлором Фрицем, который три года назад прошел через почти то же самое. Я думаю, что он также травмировался на Ролан Гаррос, и, как он сказал, через 21 день он уже играл свой первый раунд на Уимблдоне. Стэн Вавринка, Линдси Вон, все они делились своим опытом. Это придало мне веру и оптимизм, что если реабилитация будет проведена правильно и корректно, и если, конечно, колено будет хорошо реагировать, а это очень непредсказуемая вещь, то есть достаточно большие шансы, что я смогу попасть на Уимблдон.

Я приехал сюда в воскресенье. Это была неделя тренировок. Очень хорошая неделя тренировок. У меня были очень интенсивные теннисные тренировки, особенно последние три дня. Я играл на очки, играл тренировочные сеты с Синнером, Тиафо, Медведевым, с Руусувори была фактически двойная сессия тренировок, а затем сегодня еще и с Руне. Действительно, это топ-игроки, играющие в отличный теннис на траве. Мы имели высокую интенсивность. Многие ситуации на корте, когда колено испытывается почти на максимум. Смена направлений и т.д. До сих пор колено очень хорошо реагировало на все это, что, конечно, является положительным знаком для моего участия в Уимблдоне. Поэтому я решил поучаствовать в жеребьевке.

У меня есть еще несколько дней. Я играю во вторник. Я уверен в здоровье колена и мое общее физическое состояние очень хорошее. Очевидно, что с началом турнира я ощущаю больше, поэтому и будет больше обратной реакции, мы увидим, как колено реагирует на матчи пятисетового формата на турнире Grand Slam. Пока все, что было сделано, имело положительный результат" – сказал Новак.