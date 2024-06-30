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Костюк показала нового члена своей команды. Фото
Маленькое пушистое чудо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка Украины Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка похоже нашла нового домашнего любимца – собачку. Назвали пушистого друга Мандер. Соответствующий пост Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина
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