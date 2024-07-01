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Четыре украинки сыграют сегодня на Wimbledon
Часть наших спортсменок начнет соревноваться в основной сетке турнира
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
1 июля состоятся поединки первого раунда Уимблдонского турнира-2024. На этих соревнованиях также есть украинские теннисистки и часть из них сыграет сегодня в одиночном разряде.
Всего в понедельник выйдут на английские корты четыре наши спортсменки: Даяна Ястремская (28-я сеяная) в 13:00 начнет поединок против аргентинки украинского происхождения Надежды Подороской (WTA №65). Матч состоится на корте №4. После Ястремской на этом же корте также сыграет Марта Костюк (18-я сеяная) против словачки Ребекки Шрамковой (WTA №105). Ориентировочное начало игры в 14:15 по киевскому времени.
Также Леся Цуренко (WTA №59) проведет свой поединок против француженки российского происхождения Варвары Грачевой (WTA №70). Матч состоится на корте №5 в 13:00 по киевскому времени. Юлия Стародубцева (WTA №153) в первом круге сыграет против бельгийки Алисон Ван Эйтванк (WTA №254). Игра состоится на корте №10 не ранее 16:15 по киевскому времени.
Напомним, что Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне.
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