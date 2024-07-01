Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Даяна Ястремская вышла во второй раунд Уимблдона
Украинка справилась в двух сетах
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Даяна Ястремская (28-я сеяная) удачно начала свое выступление на Уимблдонском турнире-2024.
Наша спортсменка в первом матче на турнире серии Grand Slam обыграла аргентинку украинского происхождения Надежду Подороскую (WTA №65).
Счет матча 2-0 (6-1; 7-6) в пользу украинки. В активе Даяны 4 подачи на вылет, 26 виннеров, 4 из 8 использованных брейков, 31 невынужденная и 4 двойные ошибки. Поединок длился 1 час и 35 минут.
В следующем раунде соревнований Ястремская сыграет против француженки Варвары Грачевой (WTA №70), которая сегодня в двух сетах переиграла другую украинку - Лесю Цуренко.
Популярное сейчас
- Лацио определился с суммой, которую готов выложить за Шапаренко
- Днепр-1 отложил дату решения относительно будущего клуба
- Против кого сыграет Аргентина? Определились первые пары 1/4 финала Кубка Америки
- Чемпион US Open-2003: Моя базовая зарплата составляла $ 300 тыс. в год
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО