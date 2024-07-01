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Даяна Ястремская вышла во второй раунд Уимблдона

Теннис

Украинка справилась в двух сетах

Даяна Ястремская вышла во второй раунд Уимблдона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Даяна Ястремская (28-я сеяная) удачно начала свое выступление на Уимблдонском турнире-2024.

Наша спортсменка в первом матче на турнире серии Grand Slam обыграла аргентинку украинского происхождения Надежду Подороскую (WTA №65).

Счет матча 2-0 (6-1; 7-6) в пользу украинки. В активе Даяны 4 подачи на вылет, 26 виннеров, 4 из 8 использованных брейков, 31 невынужденная и 4 двойные ошибки. Поединок длился 1 час и 35 минут.

В следующем раунде соревнований Ястремская сыграет против француженки Варвары Грачевой (WTA №70), которая сегодня в двух сетах переиграла другую украинку - Лесю Цуренко.

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