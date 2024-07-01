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Леся Цуренко выбыла в первом раунде Уимблдона

Теннис
Обновлено

Украинка выиграла всего четыре гейма

Леся Цуренко выбыла в первом раунде Уимблдона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №59) уступила в первом круге Уимблдонского турнира-2024.

Наша спортсменка проиграла француженке Варваре Грачевой (WTA №70).

Счет матча 0-2 (3-6; 1-6) в пользу 23-летней теннисистки. В активе Леси 12 виннеров, 1 использованный брейк, 20 невынужденных и 6 двойных ошибок. Поединок длился 1 час и 2 минуты.

Напомним, что Уимблдон продлится с 1 по 14 июля в Лондоне.

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