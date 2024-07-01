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Леся Цуренко выбыла в первом раунде Уимблдона
Украинка выиграла всего четыре гейма
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №59) уступила в первом круге Уимблдонского турнира-2024.
Наша спортсменка проиграла француженке Варваре Грачевой (WTA №70).
Счет матча 0-2 (3-6; 1-6) в пользу 23-летней теннисистки. В активе Леси 12 виннеров, 1 использованный брейк, 20 невынужденных и 6 двойных ошибок. Поединок длился 1 час и 2 минуты.
Напомним, что Уимблдон продлится с 1 по 14 июля в Лондоне.
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