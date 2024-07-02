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Четыре украинки сыграют во второй день Wimbledon

Теннис
Обновлено

Из них только одна является сеяной

Четыре украинки сыграют во второй день Wimbledon

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

2 июля спортсмены продолжат играть поединки первого раунда Уимблдонского турнира-2024. Свои матчи в одиночном разряде также проведут и украинские теннисистки.

Всего во вторник выйдут на английские корты четыре наши спортсменки: Екатерина Байндль (WTA №184) в 13:00 начнет поединок против немки Лауры Зигемунд (WTA №72). Матч состоится на корте №8. Ангелина Калинина (WTA №47) в первом круге встретится с нейтральной представительницей Элиной Аванесян (WTA №77). Поединок состоится на корте №5, а ориентировочное начало игры в 14:15 по киевскому времени.

Также Дарья Снигур (WTA №130) проведет свой матч против француженки Осеан Доден (WTA №79). Игра состоится на корте №7 не ранее 17:00 по киевскому времени. Элина Свитолина (21-я сеяная) в первом круге сыграет против представительницы Польши Магды Линетт (WTA №44). Игра состоится на корте №18 не ранее 19:30 по киевскому времени.

Напомним, что Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне.

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