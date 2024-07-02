Свитолина "защитит" прошлогодний полуфинал, а Калинина попытается собрать скальпы россиянок: чего ждать от украинок на Уимблдоне

Чемпионат Европы по футболу уже перешел свой экватор, групповые этапы пройдены и фавориты уверенно шагают по сетке плей-офф к финалу, но не стоит забывать, что лето в мире спорта не ограничивается только Евро-2024. Вчера, 1 июля, стартовал самый известный и статусный теннисный турнир - его величество Уимблдон. На травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета сойдутся лучшие игроки мира. Среди них, само собой, будут и представители украинского тенниса.

В этом материале мы поговорим о том, как для наших теннисисток прошел первый раунд турнира и подробно разберем перспективы украинок на нынешнем Уимблдоне.

Уимблдон-2024

Прямые путевки в основу одиночного разряда Уимблдона получили: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Катерина Байндль (она использовала защищенный рейтинг).

Через квалификацию пробились Дарья Снигур и Юлия Стародубцева. Обе впервые будут дебютировать на лондонских кортах Уимблдона в основе.

В финале квалификации Стародубцева обыграла австралийку Мэддисон Инглиз со счетом "6:4", "6:2". А Снигур взяла верх над турчанкой Зейнеп Сонмез в трех сетах - "1:6", "7:5", "7:5".

Благодаря такому успеху в "квалах" Украина даже установила национальный рекорд по представительству теннисисток в одиночном разряде на турнирах Большого шлема.

Кроме Снигур и Стародубцевой, в квалификации участвовали еще две украинки - Катарина Завацкая и Анастасия Соболева, но пройти в основную сетку им не удалось.

Элина Свитолина

Свитолина является главной надеждой украинских болельщиков на Уимблдоне-2024. Объяснить это можно сразу несколькими факторами: во-первых, Элина желает вернуть себе статус первой ракетки Украины, который она потеряла после Роллан Гаррос, во-вторых, в этом году ей необходимо защищать рейтинговые очки за полуфинал, которого она достигла в 2023 году.

Прошлогодний Уимблдон действительно стал одним из лучших моментов в карьере Свитолиной. Тогда она окончательно завершила свой процесс возвращения в элиту мирового тенниса после декрета. Мало кто ожидал, что Элина, которая после рождения дочери пропустила не один месяц, сможет так быстро восстановить форму и в третий раз в своей карьере достичь стадии полуфинала на турнирах Большого Шлема.

В течение прошлогоднего Уимблдона Элина подарила украинским фанатам кучу положительных эмоций, а кульминацией, само собой, стала победа над первой ракеткой мира Игой Свьонтек (7:5,6:7,6:2). В том матче ни букмекеры, ни эксперты не отдавали предпочтение Элине, но именно украинка оформила главную сенсацию турнира.

В полуфинале Свитолину остановила будущая победительница соревнования - Маркета Вондроушова из Чехии.

В этом сезоне Свитолина провела на травяном покрытии лишь один матч, который неожиданно проиграла Каролин Возняцки. Этот фактор заставляет нас немного понервничать. К тому же Элине не очень повезло с сеткой. Да, в первых двух раундах проблем быть не должно: сначала ее ждет встреча с крепкой, но не топовой полячкой Магдой Линетт, а затем предстоит сыграть с победительницей пары Голубич и Нимаер.

Однако уже в третьем раунде Свитолина может сыграть с Онс Жабер. Представительница Туниса очень классно выступает на траве и уже два года подряд доходит до финального матча на Уимблдоне.

Однако в этом сезоне Жабер объективно буксует, часто пригрывает и теряет передовые позиции рейтинга. Поэтому, несмотря на преимущество профильного покрытия, у Свитолиной точно будут шансы - главное ими грамотно воспользоваться... как она это сделала в прошлом году, обыграв Свьонтек.

Леся Цуренко

Леся Цуренко стала первой теннисисткой из Украины, которая вылетела из нынешнего соревнования. 35-летняя теннисистка проводит не лучший сезон в карьере и даже имеет отрицательный баланс побед и поражений в 2024 году. Однако именно на траве Цуренко стабильно показывает неплохой теннис. Так, например, в 2023 году она смогла дойти до стадии 1/8 финала.

Однако повторить тот успех и защитить рейтинговые очки у Леси не получилось. В первом раунде она встречалась с Варварой Грачевой. Эта теннисистка в свое время сменила гражданство и теперь представляет Францию, хотя до этого выступала за Россию.

Выиграть в таком принципиальном противостоянии нашей теннисистке, к сожалению, не удалось. Цуренко начала матч с брейка, выиграв первый гейм, закрепив успех она повела со счетом "3:1". Однако затем Леся проиграла следующие пять геймов подряд и отдала первый сет со счетом 3:6. Далее Леся так и не смогла оправиться от такого досадного результата первой партии. Как результат, счет "3:6", "1:6" на табло.

Марта Костюк

Назвать травяное покрытие любимым и наиболее удобным для себя Марта Костюк не может. За свою карьеру она одержала одинаковое количество побед и поражений на траве. И этот факт выглядит довольно странно, ведь ее агрессивный стиль игры должен был бы неплохо подходить к быстрым кортам Уимблдона.

Очевидно, что Марта также не согласна с этой несправедливостью и готова в этом году продержаться на турнире, как минимум, до второй недели соревнования. Такой цели должен помочь недавно полученный статус первой ракетки Украины (который добавляет уверенности) и удачный жребий.

В первом матче Костюк уже успела без проблем обыграть 105-ю ракету мира Ребекку Шрамкову (6:3, 6:2). Далее на очереди матч против Дарьи Сэвилл, которая также будет аутсайдером в игре против Костюк. Первая действительно сильная соперница будет ждать Костюк в третьем раунде - Мэдисон Киз. Американка имеет очень сильную подачу, что является важным козырем на травяных кортах, но в игре на задней линии Костюк вполне может навязать борьбу. В случае победы, Марта, вероятно, сыграет с итальянкой Паолини, которая хоть и является седьмой ракеткой мира, но свои лучшие результаты всегда показывает на грунте. Ну и в гипотетическом четвертьфинале может состояться эпическая заруба с одной и главных фавориток турнира - Коко Гауф.

Поэтому, учитывая фактор сетки, мы считаем, что среди наших теннисисток именно Костюк имеет лучшие шансы дойти до решающих стадий турнира.

Даяна Ястремская

На юниорском уровне Даяна доходила до финала здесь, на Уимблдоне, но, если говорить о взрослом турнире, то лучшим результатом украинки была стадия 1/8 финала. Повторить такое достижение в этом году будет трудно, но не невозможно.

Ястремская очень уверенно прошла первый раунд, обыграв аргентинку Надю Подороску (6:1,7:6). Во втором туре Ястремская попытается отомстить Грачевой, которая выбила нашу Лесю Цуренко, а дальше серьезным испытанием станет поединок против хорватки Донны Векич, которая на прошлой неделе дошла до финала травяного турнира в Германии. Если же Даяна сможет сенсационно обыграть хорватку, то за выход в четвертьфинал ей придется соревноваться с россиянкой Касаткиной, которая показывает на траве хорошие результаты и несколько дней назад победила на турнире в Истборне.

Катерина Байндль

Байндль также не может похвастаться какими-то существенными успехами на травяном покрытии в течение своей карьеры. Несмотря на достаточно низкую на данный момент позицию в женском туре (184), на нынешний Уимблдон она попала благодаря защищенному рейтингу. Однако задержаться на турнире надолго Екатерине будет очень непросто, ведь ей досталась очень сложная сетка.

Уже в первом туре ее ждет серьезная оппозиция в лице Лауры Зигемунд, а во втором и вовсе - одна из главных фавориток турнира Елена Рыбакина. Однако Екатерина ожидаемо не прошла первый круг, закончив для себя турнир поражением от Зигемунд.

Ангелина Калинина

Калинина начнет свой путь на нынешнем Уимблдоне с матча против россиянки Аванесян. Конечно, что этот поединок будет очень принципиальным... как и дальнейшие матчи украинки. Ангелине, вероятно, придется собрать целую коллекцию скальпов российских теннисисток.

Только вдумайтесь в это совпадение, в случае победы над Аванесян, во втором раунде нужно будет побеждать Самсонову, а в третьем - Калинскую. Но даже это еще не все! При таком раскладе, в 1/8 финала Ангелину будет ждать встреча с экс-чемпионкой Уимблдона Еленой Рыбакиной, которая имеет гражданство Казахстана, но, как вы уже, наверное, догадались, родилась в Москве.

При таком раскладе хочется пожелать Калининой выбить из турнира как можно больше представительниц России, ведь каждая такая принципиальная победа очень важна и приятна!

Что касается теннисной составляющей, то хочется добавить, что Ангелина неплохо подготовилась к Уимблдону. На прошлой неделе она выиграла три матча на травяном турнире в Истборне.

Дарья Снигур

Дарья Снигур - темная лошадка среди наших представительниц на этом турнире. С одной стороны матч первого круга против француженки Доден должен стать для нее дебютным на Уимблдоне, но с другой она уже выигрывала этот турнир на юниорском уровне (в 2019 году). Это значит, что выступать на траве Снигур умеет, а не "смертельная" сетка позволит это продемонстрировать.

В случае победы над Доден, во втором раунде украинку будет ждать победительница пары Томлянович/ Остапенко. Обе теннисистки далеко не самые простые, но и сказать, что шансов у Снигур нет - нельзя. Ну а в потенциальном третьем раунде Дарья может сыграть с Гарсией/Синяковой/Потаповой/Блинковой. Все эти теннисистки имеют примерно один уровень и выделить кого-то, как фаворита этой части сетки очень трудно. Но вот рассчитывать на проход в четвертьфинал Снигур все-таки вряд ли сможет, ведь для этого потребуется победить первую ракетку мира Свьонтек в 1/8 финала.

Юлия Стародубцева

Стародубцева также дебютировала на Уимблдоне в этом году и также должна быть благодарна жребию за возможность пройти несколько раундов. В первом круге она без проблем переиграла (6:4,6:3) бельгийку Ван Эйтванк, которая из-за травм сейчас находится даже за пределами топ-250 в рейтинге. Во втором матче Юлия попытается переиграть Лулу Радовчич, которая, так же как и Стародубцева, пробилась на турнир через квалификацию.

Что касается третьего тура, то там, вероятно, придется встретиться с россиянкой Павлюченковой, которая будет хоть и не очевидным, но все же фаворитом этого матча.

Рекорд по призовым на Уимблдоне

Кстати, стоит отметить, что представители Уимблдона уже который год подряд не изменяют своей финансовой традиции, каждый сезон анонсируя рекордную сумму призовых. Так, например, восьмерка украинок уже заработала по 60 тысяч фунтов за участие в первом раунде. Однако, само собой, это далеко не предел, ведь победительница турнира обогатится на 2,7 млн.