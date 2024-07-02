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Первый матч Свитолиной на Уимблдоне-2024 перенесен
Поединок будет перенесен на 3 июля
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 21) должна была сыграть в мате 1/64 финала против Магды Линетт (Польша, WTA 44) на Уимблдоне-2024.
Но поединок будет перенесен на среду, 3 июля.
Игра должна была начаться примерно в 21:30, но во второй день турнира пришлось сместить матчи из-за непогоды.
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Источник:josemorgado
Опубликовал: Екатерина Власова
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