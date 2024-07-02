  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Первый матч Свитолиной на Уимблдоне-2024 перенесен
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первый матч Свитолиной на Уимблдоне-2024 перенесен

Теннис
Обновлено

Поединок будет перенесен на 3 июля

Первый матч Свитолиной на Уимблдоне-2024 перенесен

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 21) должна была сыграть в мате 1/64 финала против Магды Линетт (Польша, WTA 44) на Уимблдоне-2024.

Но поединок будет перенесен на среду, 3 июля.

Игра должна была начаться примерно в 21:30, но во второй день турнира пришлось сместить матчи из-за непогоды.

Читайте такжеСвитолина "защитит" прошлогодний полуфинал, а Калинина попытается собрать скальпы россиянок: чего ждать от украинок на Уимблдоне
По теме
yellow-arrow
Дарья Снигур стала четвертой украинкой, которой удалось пробиться во второй раунд Уимблдона
yellow-arrow
Вторая потеря Украины на рекордном Уимблдоне. Байндль не смогла пройти во второй раунд
yellow-arrow
Свитолина "защитит" прошлогодний полуфинал, а Калинина попытается собрать скальпы россиянок: чего ждать от украинок на Уимблдоне
Элина Свитолина Магда Линетт Уимблдон
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
josemorgado
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости