Первый матч Свитолиной на Уимблдоне-2024 перенесен

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 21) должна была сыграть в мате 1/64 финала против Магды Линетт (Польша, WTA 44) на Уимблдоне-2024.

Но поединок будет перенесен на среду, 3 июля.

Игра должна была начаться примерно в 21:30, но во второй день турнира пришлось сместить матчи из-за непогоды.