  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Дарья Снигур стала четвертой украинкой, которой удалось пробиться во второй раунд Уимблдона
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дарья Снигур стала четвертой украинкой, которой удалось пробиться во второй раунд Уимблдона

Теннис
Обновлено

Безумный дебют

Дарья Снигур стала четвертой украинкой, которой удалось пробиться во второй раунд Уимблдона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Дарья Снигур (WTA 130) дебютировала в основе Уимблдонского турнира победой над француженкой Осеан Доден (WTA 79) в двух сетах (6:4, 6:0) В следующем раунде Снигур встретится с представительницей Латвии Аленой Остапенко.

Покинули Уимблдон Ангелина Калинина, проигравшая "нейтральной" Элине Аванесян, и Катерина Байндл (уступила Лауре Зигемунд).

Поединок Элины Свитолины с Магдой Линетт перенесен на завтра. Также в среду свои встречи уже во втором раунде проведут Юлия Стародубцева, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

По теме
yellow-arrow
Первый матч Свитолиной на Уимблдоне-2024 перенесен
yellow-arrow
Вторая потеря Украины на рекордном Уимблдоне. Байндль не смогла пройти во второй раунд
yellow-arrow
Свитолина "защитит" прошлогодний полуфинал, а Калинина попытается собрать скальпы россиянок: чего ждать от украинок на Уимблдоне
Элина Свитолина Ангелина Калинина Уимблдон Дарья Снигур
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nike456 (Київ )
02.07.2024 в 22:47
Здравствуйте я знаю как выиграть у России теоретически. Нужно чтобы весь мир помогал нам финансово, а это означает что все наши Украинцы должны создавать аккаунты массово новые и существующие Инстаграм Тик Ток Фейсбук и так далее во всех возможных соцсетях мира и тогда люди нам будут деньги и будет много оружия за счёт их финансов репост максимальный
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Nike456 (Київ )
02.07.2024 в 22:47
Здравствуйте я знаю как выиграть у России теоретически. Нужно чтобы весь мир помогал нам финансово, а это означает что все наши Украинцы должны создавать аккаунты массово новые и существующие Инстаграм Тик Ток Фейсбук и так далее во всех возможных соцсетях мира и тогда люди нам будут деньги и будет много оружия за счёт их финансов репост максимальный
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости