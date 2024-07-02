Дарья Снигур стала четвертой украинкой, которой удалось пробиться во второй раунд Уимблдона

Дарья Снигур (WTA 130) дебютировала в основе Уимблдонского турнира победой над француженкой Осеан Доден (WTA 79) в двух сетах (6:4, 6:0) В следующем раунде Снигур встретится с представительницей Латвии Аленой Остапенко.

Покинули Уимблдон Ангелина Калинина, проигравшая "нейтральной" Элине Аванесян, и Катерина Байндл (уступила Лауре Зигемунд).

Поединок Элины Свитолины с Магдой Линетт перенесен на завтра. Также в среду свои встречи уже во втором раунде проведут Юлия Стародубцева, Марта Костюк и Даяна Ястремская.