Пять украинок сыграют в третий день Wimbledon

3 июля спортсмены продолжат играть поединки на Уимблдонском турнире-2024. Свои матчи в одиночном и парном разрядах также проведут украинки.

Сегодня выйдут на английские корты пять наших спортсменок: в перенесенном матче первого круга Элина Свитолина (21-я сеяная) сыграет против представительницы Польши Магды Линетт (WTA №44). Игра состоится на корте №1 в 13:00 по киевскому времени. Другие наши представительницы в одиночке будут играть во втором раунде, в частности Даяна Ястремская (28-я сеяная) не раньше 16:15 начнет поединок против француженки российского происхождения Варвары Грачевой (WTA №70). Матч состоится на корте №14. Юлия Стародубцева (WTA №153) встретится с новозеландкой Лулу Сунь (WTA №123). Поединок состоится на корте №16, а ориентировочное начало игры в 16:15 по киевскому времени.

Также Марта Костюк (18-я сеяная) проведет свой матч против австралийки Дарьи Сэвилл (WTA №82). Игра состоится на корте №12 не ранее 19:10 по киевскому времени. В первом круге парного разряда Надежда Киченок (WTA №36) вместе с венгеркой Тимеа Бабош (WTA №61) сыграет против британского дуэта Амелии Раецки/Нейкты Бейнз (WTA №437 и №96 соответственно). Игра состоится на корте №14 не ранее 17:30 по киевскому времени.

Напомним, что Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне.