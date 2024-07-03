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Энди Маррей и Эмма Радукану сыграют в смешаном разряде на Уимблдоне-2024
Теннисисты получили уайлд-кард
Британские теннисисты Энди Маррей и Эмма Радукану выступят в паре в смешанном разряде на Уимблдоне-2024, сообщает пресс-служба турнира.
Экс первая ракетка мира, трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Маррей и чемпионка US Open — 2021 Радукану получили уайлд-кард от организаторов Уимблдонского турнира.
Напомним, на прошлой неделе экс первая ракетка мира перенёс операцию по удалению кисты позвоночника.
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