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Энди Маррей и Эмма Радукану сыграют в смешаном разряде на Уимблдоне-2024

Теннис

Теннисисты получили уайлд-кард

Энди Маррей и Эмма Радукану сыграют в смешаном разряде на Уимблдоне-2024

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британские теннисисты Энди Маррей и Эмма Радукану выступят в паре в смешанном разряде на Уимблдоне-2024, сообщает пресс-служба турнира.

Экс первая ракетка мира, трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Маррей и чемпионка US Open — 2021 Радукану получили уайлд-кард от организаторов Уимблдонского турнира.

Напомним, на прошлой неделе экс первая ракетка мира перенёс операцию по удалению кисты позвоночника.

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