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Новаку Джоковичу разрешили нарушить правила Уимблдона
Организаторы посчитали, что серб не нарушил правила соревнований
Фото: ATP Tour
Вторая ракетка мира Новак Джокович объяснил, почему играл в первом круге Уимблдона-2024 с Витом Копривой из Чехии (6:1, 6:2, 6:2) в элементе экипировки, не соответствующей правилам турнира.
Напомним, что сербский спортсмен вышел на корт в наколеннике серого цвета, что противоречит Уимблдону, на котором форма теннисиста должна быть полностью белой.
"Я перед матчем поговорил с председателем турнира. Она показала мне большой палец, так что всё было в порядке. Конечно, мы проверили за несколько дней до этого, есть ли у нас разрешение. Мы пытаемся найти белый бандаж, поверьте мне", — приводит слова Джоковича пресс-служба Уимблдона.
37-летний Джокович приехал в Лондон через пару недель после операции на мениске, которая потребовалась вследствие его травмы на Открытом чемпионате Франции.
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