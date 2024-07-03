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Элина Свитолина с победы стартовала на Уимблдоне-2024
Украинская теннисистка одержала победу в упорной борьбе
фото - https://btu.org.ua
В среду, 3 июля, украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу в первом круге Уимблдона-2024. На старте соревнований она одолела Магду Линетт из Польши.
Матч продлился 2 часа и 40 минут. За это время Свитолина сделала 6 эйсов, 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейкпоинтов. На счету её соперницы 8 подач навылет, 3 двойные и 2 из 12 брейков.
Для Элины Свитолиной и Магды Линетт эта очная встреча стала 4-й в карьере, в трех матчах победу праздновала украинская теннисистка.
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В следующем раунде Свитолина сыграет с Юле Нимаер (№90 WTA).
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