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Элина Свитолина с победы стартовала на Уимблдоне-2024

Теннис
Обновлено

Украинская теннисистка одержала победу в упорной борьбе

Элина Свитолина с победы стартовала на Уимблдоне-2024

фото - https://btu.org.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 3 июля, украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу в первом круге Уимблдона-2024. На старте соревнований она одолела Магду Линетт из Польши.

Уимблдон. Первый круг
Элина Свитолина — Магда Линетт - 7:5, 6:7(9), 6:3

Матч продлился 2 часа и 40 минут. За это время Свитолина сделала 6 эйсов, 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейкпоинтов. На счету её соперницы 8 подач навылет, 3 двойные и 2 из 12 брейков.

Для Элины Свитолиной и Магды Линетт эта очная встреча стала 4-й в карьере, в трех матчах победу праздновала украинская теннисистка.

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В следующем раунде Свитолина сыграет с Юле Нимаер (№90 WTA).

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Элина Свитолина
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