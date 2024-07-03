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Уимблдон-2024. Кори Гауфф вышла в третий круг соревнований

Теннис
Обновлено

Вторая ракетка мира отдала сопернице лишь три гейма

Уимблдон-2024. Кори Гауфф вышла в третий круг соревнований

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий круг Уимблдона-2024. В матче второго раунда она в двух сетах обыграла 142-ю ракетку мира Анку-Алексию Тодони из Румынии, пробившуюся в основную сетку из квалификации.

Уимблдон. Второй круг
Кори Гауфф — Анка-Алексия Тодони 6:2, 6:1

Встреча продолжалась 1 час 6 минут. Американская теннисистка два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Тодони столько же эйсов и двойных ошибок, а также ни одного выигранного брейк-пойнта из двух заработанных.

В 1/16 финала Уимблдонского турнира Гауфф сыграет с победительницей встречи между британской теннисисткой Сонай Картал и 45-й ракеткой мира француженкой Кларой Бюрель.

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