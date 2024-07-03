Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уимблдон-2024. Кори Гауфф вышла в третий круг соревнований
Вторая ракетка мира отдала сопернице лишь три гейма
Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий круг Уимблдона-2024. В матче второго раунда она в двух сетах обыграла 142-ю ракетку мира Анку-Алексию Тодони из Румынии, пробившуюся в основную сетку из квалификации.
Встреча продолжалась 1 час 6 минут. Американская теннисистка два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Тодони столько же эйсов и двойных ошибок, а также ни одного выигранного брейк-пойнта из двух заработанных.
В 1/16 финала Уимблдонского турнира Гауфф сыграет с победительницей встречи между британской теннисисткой Сонай Картал и 45-й ракеткой мира француженкой Кларой Бюрель.
Популярное сейчас
- Ротань огласил список игроков, которые отправятся на Олимпиаду-2024
- "Пока кажется, что это может сделать только одна команда". Клопп озвучил свой прогноз на Евро-2024
- Определились все четвертьфинальные пары Кубка Америки-2024
- Свитолина показала первое фото с главной арены Wimbledon
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО