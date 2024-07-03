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Кори Гауфф стала четвёртой теннисисткой, сумевшей одержать более 50 побед на ТБШ с 2020 года

Теннис
Обновлено

Американка может попасть в топ-3

Кори Гауфф стала четвёртой теннисисткой, сумевшей одержать более 50 побед на ТБШ с 2020 года

фото - rolandgarros.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф одержала 51-ю победу на турнире серии "Большого шлема" с 2020 года. Сегодня, 3 июля, американка вышла в третий круг Уимблдона-2024, обыграв румынку Анку-Алексию Тодони со счётом 6:2, 6:1.

Благодаря этой победе Гауфф стала лишь четвёртой теннисисткой, кому удалось выиграть более 50 матчей на турнирах "Большого шлема" с 2020 года.

Лидером по данному показателю является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек с 73 победами.

Напомним, что Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующей чемпионкой является чешская теннисистка Маркета Вондроушова

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