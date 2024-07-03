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Матч Марты Костюк перенесен из-за дождя

Теннис

Он состоится 4 июля

Матч Марты Костюк перенесен из-за дождя

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч украинской теннисистки Марты Костюк на Уимблдоне-2024 перенесен. 3 июля украинка должна была сыграть на мэйджоре поединок 1/32 финала против Дарьи Сэвилл.

Однако встреча была перенесена на завтра, 4 июля.

Игра должна была начаться 5-м запуском, однако все матчи были смещены из-за дождя.

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