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Матч Марты Костюк перенесен из-за дождя
Он состоится 4 июля
Getty Images/Global Images Ukraine
Матч украинской теннисистки Марты Костюк на Уимблдоне-2024 перенесен. 3 июля украинка должна была сыграть на мэйджоре поединок 1/32 финала против Дарьи Сэвилл.
Однако встреча была перенесена на завтра, 4 июля.
Игра должна была начаться 5-м запуском, однако все матчи были смещены из-за дождя.
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