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Каспер Рууд сенсационно уступил 37-летнему Фабио Фоньини во втором круге Уимблдона

Теннис
Обновлено

Матч продлился около трех с половиной часов

Каспер Рууд сенсационно уступил 37-летнему Фабио Фоньини во втором круге Уимблдона

Фото: Tennis Majors

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный финалист турниров серии "Большого шлема", восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд завершил своё выступление на Уимблдоне-2024.

В матче второго круга Рууд неожиданно проиграл 94-й ракетке мира 37-летнему итальянцу Фабио Фоньини.

Уимблдон. Второй круг
Фабио Фоньини — Каспер Рууд 6:4. 7:5, 6:7 (1:7), 6:3

Встреча Рууда с Фоньини продлилась 3 часа и 22 минуты. В её рамках Каспер 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Фабио восемь эйсов, 10 двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Следующим соперником Фоньини на Уимблдоне-2024 станет победитель матча Лоренцо Сонего (Италия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).

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