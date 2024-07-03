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Каспер Рууд сенсационно уступил 37-летнему Фабио Фоньини во втором круге Уимблдона
Матч продлился около трех с половиной часов
Фото: Tennis Majors
Трёхкратный финалист турниров серии "Большого шлема", восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд завершил своё выступление на Уимблдоне-2024.
В матче второго круга Рууд неожиданно проиграл 94-й ракетке мира 37-летнему итальянцу Фабио Фоньини.
Встреча Рууда с Фоньини продлилась 3 часа и 22 минуты. В её рамках Каспер 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Фабио восемь эйсов, 10 двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.
Следующим соперником Фоньини на Уимблдоне-2024 станет победитель матча Лоренцо Сонего (Италия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).
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