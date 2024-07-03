Рафаэль Надаль сыграет с Каспером Руудом в парном разряде на турнире в Бостаде

22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" Рафаэль Надаль и норвежский теннисист Каспер Рууд сыграют вместе в парном разряде на грунтовом турнире категории АТР-250 в Бостаде (Швеция). Об этом пишет пресс-служба турнира в своих соцсетях.

Ранее стало известно, что Рафаэль Надаль сыграет на Олимпийских играх в Париже (Франция), которые состоятся на грунтовых кортах "Ролан Гаррос". Испанец примет участие не только в одиночном турнире, но и в парном с Карлосом Алькарасом.

Турнир в Бостаде состоится с 15 по 21 июля. Там сыграют несколько представителей топ-10 мирового рейтинга АТР в одиночном разряде.