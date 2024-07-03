Карлос Алькарас: На корте не бывает друзей

Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился своим мнением касательно реалистичности дружбы внутри ATP-тура.

"У меня со многими игроками очень хорошие отношения, но на корте друзей не бывает. Ты сам по себе, фокусируешься на себе и стараешься их обыгрывать. Так устроен теннис", — сказал Алькарас в послематчевом интервью.

Ранее Алькарас без проблем вышел в третий круг Уимблдона-2024, действующим победителем которого является.