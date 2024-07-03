  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Карлос Алькарас: На корте не бывает друзей
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карлос Алькарас: На корте не бывает друзей

Теннис

Испанец высказался о дружбе на корте

Карлос Алькарас: На корте не бывает друзей

Фото: Tennis Majors

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился своим мнением касательно реалистичности дружбы внутри ATP-тура.

"У меня со многими игроками очень хорошие отношения, но на корте друзей не бывает. Ты сам по себе, фокусируешься на себе и стараешься их обыгрывать. Так устроен теннис", — сказал Алькарас в послематчевом интервью.

Ранее Алькарас без проблем вышел в третий круг Уимблдона-2024, действующим победителем которого является.

По теме
yellow-arrow
Ястремская в волевом стиле обыграла экс-россиянку и пробилась в третий круг Уимблдона
yellow-arrow
Рафаэль Надаль сыграет с Каспером Руудом в парном разряде на турнире в Бостаде
yellow-arrow
Каспер Рууд сенсационно уступил 37-летнему Фабио Фоньини во втором круге Уимблдона
Карлос Алькарас
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости