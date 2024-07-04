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Семь украинок сыграют в четвертый день Wimbledon

Теннис

Три из них будут соревноваться в одиночке

Семь украинок сыграют в четвертый день Wimbledon

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

4 июля спортсмены продолжат играть матчи на Уимблдонском турнире-2024. Свои поединки в одиночном и парном разрядах также проведут украинки.

Сегодня выйдут на английские корты семь наших спортсменок: в перенесенном матче второго круга Марта Костюк (18-я сеяная) сыграет против австралийки Дарьи Сэвилл (WTA №82). Игра состоится на корте №14 в 13:00 по киевскому времени. Также Костюк сыграет в паре с румынкой Еленой-Габриелой Русе против мексиканско-нейтрального дуэта Джулиана Ольмос/Александра Панова (13-е сеянные в паре). Игра состоится на корте №6 не ранее 15:40 по киевскому времени. Элина Свитолина (21-я сеяная) сыграет против представительницы Германии Юле Нимаер (WTA №90). Игра состоится на корте №17 не ранее 16:15. Дарья Снигур (WTA №130) во втором раунде встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко (13-я сеяная). Матч состоится на корте №16 не ранее 15:00.

Другие наши представительницы будут играть в парном разряде: Надежда Киченок (WTA №36) вместе с венгеркой Тимеа Бабош (WTA №61) сыграет против британского дуэта Амелии Раецки/Нейкты Бейнз (WTA №437 и №96 соответственно). Игра состоится на корте №10 не ранее 16:50 по киевскому времени. Также Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко (9-е сеянные в паре) проведут свой поединок против австралийско-китайского дуэта Дарьи Сэвилл/Юэ Юань. Матч состоится на корте №16 не ранее 17:30. Ангелина Калинина и Даяна Ястремская свой поединок в парном разряде сыграют против американского дуэта Коко Гауфф/Джессика Пегула (11-е сеянные в паре). Игра пройдет на корте №17 не ранее 17:30 по киевскому времени.

Напомним, что Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне.

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