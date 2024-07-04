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Янник Синнер вышел в третий круг Уимблдона-2024

Теннис

Итальянец сумел взять верх в 4 часовом матче

Янник Синнер вышел в третий круг Уимблдона-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в третий круг Уимблдона-2024.

В матче второго раунда Синнер со счётом обыграл финалиста Уимблдона-2021, 59-ю ракетку мира соотечественника Маттео Берреттини.

Уимблдон. Второй круг

Янник Синнер — Маттео Берреттини 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:4)

Встреча Синнера с Берреттини продлилась 3 часа и 46 минут. В её рамках Синнер 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Берреттини 28 эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующим соперником Синнера на Уимблдоне станет 52-я ракетка мира серб Миомир Кецманович.

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Янник Синнер
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