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Марта Костюк - Дарья Сэвилл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Уимблдона-2024
Марта Костюк - Дарья Сэвилл: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 04.07.2024 ⋇ Теннис онлайн на UA-Футбол "
фото - Getty Images
4 июля спортсмены продолжат играть матчи на Уимблдонском турнире-2024. Свои поединки в одиночном и парном разрядах также проведут украинки.
В перенесенном матче второго круга Марта Костюк (18-я сеяная) сыграет против австралийки Дарьи Сэвилл (WTA №82). Игра состоится на корте №14 в 13:00 по киевскому времени.
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Уимблдон-2024. Второй круг
Марта Костюк (Украина) - Дарья Сэвилл (Австралия)
Видеотрансляция - Setanta Sports
Трансляція матчу Марта Костюк - Дар'я СевіллСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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