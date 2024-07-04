Марта Костюк - Дарья Сэвилл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Уимблдона-2024

4 июля спортсмены продолжат играть матчи на Уимблдонском турнире-2024. Свои поединки в одиночном и парном разрядах также проведут украинки.

В перенесенном матче второго круга Марта Костюк (18-я сеяная) сыграет против австралийки Дарьи Сэвилл (WTA №82). Игра состоится на корте №14 в 13:00 по киевскому времени.

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Уимблдон-2024. Второй круг

Марта Костюк (Украина) - Дарья Сэвилл (Австралия)

Видеотрансляция - Setanta Sports