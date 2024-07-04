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Элина Свитолина - Юле Нимаер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Уимблдона-2024

Теннис

Элина Свитолина - Юле Нимаер: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 04.07.2024 ⋇ Теннис онлайн на UA-Футбол "

Элина Свитолина - Юле Нимаер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Уимблдона-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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4 июля спортсмены продолжат играть матчи на Уимблдонском турнире-2024. Свои поединки в одиночном и парном разрядах также проведут украинки.

Элина Свитолина (21-я сеяная) сыграет против представительницы Германии Юле Нимаер (WTA №90). Игра состоится на корте №17 не ранее 16:15.

Уимблдон-2024. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) - Юле Нимаер (Германия)

Видеотрансляция - Setanta Sports

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Трансляція матчу Еліна Світоліна - Юле Німаєр
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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