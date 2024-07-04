Дарья Снигур - Елена Остапенко. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Уимблдона-2024

4 июля спортсмены продолжат играть матчи на Уимблдонском турнире-2024. Свои поединки в одиночном и парном разрядах также проведут украинки.

Дарья Снигур (WTA №130) во втором раунде встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко (13-я сеяная). Матч состоится на корте №16 не ранее 15:00.

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Уимблдон-2024. Второй круг

Дарья Снигур (Украина) - Елена Остапенко (Латвия)

Видеотрансляция - Setanta Sports