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Дарья Снигур - Елена Остапенко. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Уимблдона-2024

Теннис

Дарья Снигур - Елена Остапенко: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 04.07.2024 ⋇ Теннис онлайн на UA-Футбол "

Дарья Снигур - Елена Остапенко. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Уимблдона-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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4 июля спортсмены продолжат играть матчи на Уимблдонском турнире-2024. Свои поединки в одиночном и парном разрядах также проведут украинки.

Дарья Снигур (WTA №130) во втором раунде встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко (13-я сеяная). Матч состоится на корте №16 не ранее 15:00.

Уимблдон-2024. Второй круг

Дарья Снигур (Украина) - Елена Остапенко (Латвия)

Видеотрансляция - Setanta Sports

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Трансляція матчу Дарія Снігур - Єлєна Остапенко
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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