Ястремская/Калинина - Гауфф/Пегула. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Уимблдона-2024

4 июля спортсмены продолжат играть матчи на Уимблдонском турнире-2024. Представительницы Укарины будут играть, в частности, в парном разряде: Ангелина Калинина и Даяна Ястремская свой поединок в парном разряде сыграют против американского дуэта Коко Гауфф/Джессика Пегула (11-е сеянные в паре). Игра пройдет на корте №17 не ранее 17:30 по киевскому времени.

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Уимблдон-2024

Даяна Ястремская/Ангелина Калинина (Украина) - Коко Гауфф/Джесика Пегула (США)

Видеотрансляция - Setanta Sports/Setanta Sports+

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ястремська/Калінана - Гауфф/Пегула Смотреть трансляцию