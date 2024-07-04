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Ястремская/Калинина - Гауфф/Пегула. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Уимблдона-2024
Ястремская/Калинина - Гауфф/Пегула Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 04.07.2024 ⋇ Теннис онлайн на UA-Футбол "
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
4 июля спортсмены продолжат играть матчи на Уимблдонском турнире-2024. Представительницы Укарины будут играть, в частности, в парном разряде: Ангелина Калинина и Даяна Ястремская свой поединок в парном разряде сыграют против американского дуэта Коко Гауфф/Джессика Пегула (11-е сеянные в паре). Игра пройдет на корте №17 не ранее 17:30 по киевскому времени.
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Уимблдон-2024
Даяна Ястремская/Ангелина Калинина (Украина) - Коко Гауфф/Джесика Пегула (США)
Видеотрансляция - Setanta Sports/Setanta Sports+
Трансляція матчу Ястремська/Калінана - Гауфф/ПегулаСмотреть трансляцию
Трансляція матчу Ястремська/Калініна - Гауфф/ПегулаСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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