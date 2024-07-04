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Марта Костюк в тяжелом матче победила Сэвилл на Уимблдоне
Украинская теннисистка вышла в третий раунд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка Украины Марта Костюк пробилась в третий круг Уимблдона-2024. В трех сетах украинская теннисистка одолела австралийку Дарью Севилл.
Матч длился 3:12 часа, за которые украинка совершила 55 непринужденных ошибок к 45 оппонентки, но имела преимущество по винерам 36:23.
Уимблдон. Второй круг
Марта Костюк (Украина) - Дарья Севилл (Австралия) 2:1 (4:6, 7:6(2), 6:4)
Марта Костюк второй раз подряд прошла в третий круг на Уимблдоне и повторила личный рекорд на этом Грендслеме, который установила в 2023 году.
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Следующей соперницей Марты Костюк будет представительница США Мэдисон Киз (WTA №13).
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