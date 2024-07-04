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Марта Костюк в тяжелом матче победила Сэвилл на Уимблдоне

Теннис
Обновлено

Украинская теннисистка вышла в третий раунд

Марта Костюк в тяжелом матче победила Сэвилл на Уимблдоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка Украины Марта Костюк пробилась в третий круг Уимблдона-2024. В трех сетах украинская теннисистка одолела австралийку Дарью Севилл.

Матч длился 3:12 часа, за которые украинка совершила 55 непринужденных ошибок к 45 оппонентки, но имела преимущество по винерам 36:23.

Уимблдон. Второй круг

Марта Костюк (Украина) - Дарья Севилл (Австралия) 2:1 (4:6, 7:6(2), 6:4)

Марта Костюк второй раз подряд прошла в третий круг на Уимблдоне и повторила личный рекорд на этом Грендслеме, который установила в 2023 году.

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Следующей соперницей Марты Костюк будет представительница США Мэдисон Киз (WTA №13).

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теннис Марта Костюк
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Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
04.07.2024 в 17:01
Американку вже не пощастить пройти... 13 номер все таки
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
04.07.2024 в 17:01
Американку вже не пощастить пройти... 13 номер все таки
Ответить
0
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