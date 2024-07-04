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Седьмая ракетка мира Хуберт Хуркач получил травму во втором круге Уимблдона-2024

Теннис

Теннисист снялся с соревнований

Седьмая ракетка мира Хуберт Хуркач получил травму во втором круге Уимблдона-2024

Фото: FirstSportz

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Седьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач покидает Уимблдон-2024.

В матче второго круга с 34-м номером рейтинга ATP Артюром Фисом из Франции при счёте 6:7 (2:7), 4:6, 6:2, 6:6 (8:9) он отказался от продолжения борьбы за выход в третий круг Уимблдонского турнира из-за травмы.

Французский теннисист в 1/16 финала встретится с победителем матча между 44-й ракеткой мира Романом Сафиуллиным и Томашем Махачем из Чехии, занимающим 39-е место в рейтинге ATP.

Напомним, что Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля.

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