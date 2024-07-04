Стефанос Циципас покинул Уимблдон-2024 во втором круге соревнований

Греческий теннисит, 11-я ракетка мира, Стефанос Циципас уступил во втором раунде Уимблдона-2024 представителю Финляндии Эмилю Руусувори.

Уимблдон. Второй круг

Стефанос Циципас — Эмиль Руусувуори 6:7 (6), 6:7 (10), 6:3, 3:6

Продолжительность встречи составила 2 часа 50 минут. На счету финна семь подач навылет при пяти двойных ошибках. Руусувори реализовал два брейк-пойнта из шести. Циципас сделал 20 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

В третьем круге Руусувори встретится с французским игроком Джованни Мпеши-Перрикаром.

Напомним, что Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля.