Уимблдон. Братья Марреи выбыли из борьбы за титул в парном разряде

Сегодня, 4 июля, состоялся матч первого круга Уимблдона-2024 в парном разряде среди мужчин, в котором Джейми и Энди Марреи встречались с австралийцами Ринки Хиджикатой и Джоном Пирсом.

Уимблдон. Парный разряд. Первый круг

Ринки Хидзиката/Джон Пирс — Энди Маррей/Джейми Маррей 7:6 (6), 6:4

Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. Хиджиката и Пирс на двоих сделали четыре эйса, совершили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из семи. На счету братьев Марреев три подачи навылет, три двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

Стоит отметить, что этот матч может стать одним из последних в карьере Эндии Маррея.