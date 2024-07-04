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Уимблдон. Братья Марреи выбыли из борьбы за титул в парном разряде
Британцы прекращают борьбу за титул
Фото: Tennishead
Сегодня, 4 июля, состоялся матч первого круга Уимблдона-2024 в парном разряде среди мужчин, в котором Джейми и Энди Марреи встречались с австралийцами Ринки Хиджикатой и Джоном Пирсом.
Уимблдон. Парный разряд. Первый круг
Ринки Хидзиката/Джон Пирс — Энди Маррей/Джейми Маррей 7:6 (6), 6:4
Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. Хиджиката и Пирс на двоих сделали четыре эйса, совершили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из семи. На счету братьев Марреев три подачи навылет, три двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.
Стоит отметить, что этот матч может стать одним из последних в карьере Эндии Маррея.
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