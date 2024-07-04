Ига Швёнтек пробилась в третий круг Уимблдона-2024

Первая ракетка мира, пятикратная чемпионка турниров серии "Большого шлема" Ига Швёнтек вышла в третий круг Уимблдона-2024.

В матче второго круга Швёнтек в двух сетах обыграла 85-ю ракетку мира хорватскую спортсменку Петру Мартич.

Уимблдон. Второй круг

Ига Швёнтек — Петра Мартич 6:4, 6:3

Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время Швёнтек выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. Её соперница подала один эйс, сделала одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии