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Ига Швёнтек пробилась в третий круг Уимблдона-2024
Польская теннисистка продолжает борьбу за титул
Фото: twitter.com/WTA
Первая ракетка мира, пятикратная чемпионка турниров серии "Большого шлема" Ига Швёнтек вышла в третий круг Уимблдона-2024.
В матче второго круга Швёнтек в двух сетах обыграла 85-ю ракетку мира хорватскую спортсменку Петру Мартич.
Уимблдон. Второй круг
Ига Швёнтек — Петра Мартич 6:4, 6:3
Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время Швёнтек выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. Её соперница подала один эйс, сделала одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта.
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии
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