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Энди Маррей хочет стать тренером после завершения карьеры

Теннис

Британец высказался о завершении карьеры

Энди Маррей хочет стать тренером после завершения карьеры

Фото: ATP Tour / Автор неизвестен

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема" британский теннисист Энди Маррей во время прощального интервью по поводу завершения карьеры заявил о том, что в будущем хотел бы себя попробовать в роли тренера.

Публика оживлённо отреагировала на этот момент.

Напомним, сегодня, 4 июля, состоялся матч первого круга Уимблдона-2024 в парном разряде среди мужчин, в котором Джейми и Энди Марреи встречались с австралийцами Ринки Хидзикатой и Джоном Пирсом. Счёт встречи — 7:6 (6), 6:4 в пользу дуэта из Австралии.

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Энди Маррей
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