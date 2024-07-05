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Три украинки сыграют в пятый день Wimbledon
Две из них будут соревноваться в одиночке
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
5 июля спортсмены продолжат играть матчи на Уимблдонском турнире-2024. Свои поединки в одиночном и парном разрядах также проведут украинки.
Сегодня выйдут на английские корты три наши спортсменки: в третьем круге Марта Костюк (18-я сеяная) сыграет против американки Мэдисон Киз (12-я сеяная). Игра состоится на корте №12 не ранее 15:00 по киевскому времени. Также на этой стадии соревнований Даяна Ястремская проведет свой поединок против хорватки Донны Векич (WTA №37). Матч состоится на корте №18 не ранее 14:15 по киевскому времени.
Также во втором раунде Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко (9-е сеянные в паре) проведут свой поединок против египетско-нейтрального дуэта Маяр Шериф/Анна Блинкова (WTA №153 и 216 соответственно). Игра состоится на корте №6 не ранее 15:40.
Напомним, что Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне.
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