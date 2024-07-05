Марта Костюк - Медисон Киз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Уимблдона-2024

5 июля спортсмены продолжат играть матчи на Уимблдонском турнире-2024. Свои поединки в одиночном и парном разрядах также проведут украинки.

В третьем круге Марта Костюк (18-я сеяная) сыграет против американки Мэдисон Киз (12-я сеяная). Игра состоится на корте №12 не ранее 15:00 по киевскому времени.

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Уимблдон-2024. Третий круг

Марьа Костюк (Украина) - Медисон Киз (США)

Видеотрансляция - Setanta Sports+