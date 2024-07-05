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Марта Костюк - Медисон Киз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Уимблдона-2024
Марта Костюк - Медисон Киз: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 05.07.2024 ⋇ Теннис онлайн на UA-Футбол "
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
5 июля спортсмены продолжат играть матчи на Уимблдонском турнире-2024. Свои поединки в одиночном и парном разрядах также проведут украинки.
В третьем круге Марта Костюк (18-я сеяная) сыграет против американки Мэдисон Киз (12-я сеяная). Игра состоится на корте №12 не ранее 15:00 по киевскому времени.
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Уимблдон-2024. Третий круг
Марьа Костюк (Украина) - Медисон Киз (США)
Видеотрансляция - Setanta Sports+
Трансляція матчу Марта Костюк - Медісон КізСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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