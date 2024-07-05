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Марта Костюк - Медисон Киз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Уимблдона-2024

Теннис

Марта Костюк - Медисон Киз: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 05.07.2024 ⋇ Теннис онлайн на UA-Футбол "

Марта Костюк - Медисон Киз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Уимблдона-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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5 июля спортсмены продолжат играть матчи на Уимблдонском турнире-2024. Свои поединки в одиночном и парном разрядах также проведут украинки.

В третьем круге Марта Костюк (18-я сеяная) сыграет против американки Мэдисон Киз (12-я сеяная). Игра состоится на корте №12 не ранее 15:00 по киевскому времени.

Уимблдон-2024. Третий круг

Марьа Костюк (Украина) - Медисон Киз (США)

Видеотрансляция - Setanta Sports+

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Трансляція матчу Марта Костюк - Медісон Кіз
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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