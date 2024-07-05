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Даяна Ястремская - Донна Векич. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Уимблдона-2024

Теннис

Даяна Ястремская - Донна Векич: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 05.07.2024 ⋇ Теннис онлайн на UA-Футбол "

Даяна Ястремская - Донна Векич. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Уимблдона-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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5 июля спортсмены продолжат играть матчи на Уимблдонском турнире-2024. Свои поединки в одиночном и парном разрядах также проведут украинки.

В третьем круге Даяна Ястремская проведет свой поединок против хорватки Донны Векич (WTA №37). Матч состоится на корте №18 не ранее 14:15 по киевскому времени.

Уимблдон-2024. Третий круг

Даяна Ястремская (Украина) - Донна Векич (Хорватия)

Видеотрансляция - Setanta Sports+

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Трансляція матчу Даяна Ястремська - Донна Векич
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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