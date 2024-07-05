Даяна Ястремская - Донна Векич. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Уимблдона-2024

5 июля спортсмены продолжат играть матчи на Уимблдонском турнире-2024. Свои поединки в одиночном и парном разрядах также проведут украинки.

В третьем круге Даяна Ястремская проведет свой поединок против хорватки Донны Векич (WTA №37). Матч состоится на корте №18 не ранее 14:15 по киевскому времени.

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Уимблдон-2024. Третий круг

Даяна Ястремская (Украина) - Донна Векич (Хорватия)

Видеотрансляция - Setanta Sports+