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Новак Джокович: Операция повлияла на мою мобильность и скорость
Серб рассказал, как справляется с последствиями вмешательства
Getty Images/Global Images Ukraine
Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как операция отражается на его игре на Уимблдоне.
"Я чувствую, что это влияет на мою мобильность и скорость. Я всё ещё не там, где хочу быть, я всё ещё немного опаздываю на мячи. Обычно я не опаздываю. Чем дольше я остаюсь в этом турнире, тем больше шансов, что моя мобильность улучшится. Немного подзаржавел на уровне подвижности, вот что я почувствовал сегодня. Конечно, я не беспокоюсь о повторной травме колена, у меня нет ни времени, ни сил думать об этом, и я не думаю, что оно того стоит. Меня бы здесь не было, если бы я думал, что не готов соревноваться на этом уровне", — приводит слова Джоковича Punto de Break.
Джокович приехал в Лондон через пару недель после операции на мениске, которая потребовалась вследствие его травмы на Открытом чемпионате Франции.
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