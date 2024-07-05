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Костюк второй раз подряд проиграла в 1/16 финала Уимблдона
Украинка проиграла в третьем раунде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 19) завершила борьбу на турнире Уимблдон-2024, проиграв американке Мэдисон Киз в третьем раунде.
Это уже второе поражение Костюк от Киз на этой стадии Уимблдона: в прошлом году украинка также не смогла преодолеть американку.
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Уимблдон. 1/16 финала
Марта Костюк (Украина, 18) - Мэдисон Киз (США, 12) - 0:2 (4:6, 3:6)
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