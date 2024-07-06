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Ястремская проиграла Векич в тяжелом матче 1/16 финала Wimbledon

Теннис
Обновлено

К сожалению, Даяна не выдержала

Ястремская проиграла Векич в тяжелом матче 1/16 финала Wimbledon

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №27) проиграла в матче 1/16 финала Wimbledon. Наша спортсменка уступила представительнице Хорватии Доне Векич (WTA №37).

Счет матча 2-1 (7-6; 6-7; 6-1) в пользу участницы 1/8 финала соревнований. В активе Ястремской 5 подач на вылет, 34 винера, 2 из 6 реализованных брейков, 39 невынужденных и 4 двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований хорватка сыграет против представительницы Испании Паулы Бадосы (WTA №93).

Ястремская и Векич сыграли друг с другом в седьмой раз и в четвертый раз победу отпраздновала теннисистка из Хорватии. Выступление на Wimbledon принесло Даяне 143 тысячи фунтов и 130 рейтинговых очков.

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