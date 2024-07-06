Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ястремская проиграла Векич в тяжелом матче 1/16 финала Wimbledon
К сожалению, Даяна не выдержала
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №27) проиграла в матче 1/16 финала Wimbledon. Наша спортсменка уступила представительнице Хорватии Доне Векич (WTA №37).
Счет матча 2-1 (7-6; 6-7; 6-1) в пользу участницы 1/8 финала соревнований. В активе Ястремской 5 подач на вылет, 34 винера, 2 из 6 реализованных брейков, 39 невынужденных и 4 двойные ошибки.
В следующем раунде соревнований хорватка сыграет против представительницы Испании Паулы Бадосы (WTA №93).
Ястремская и Векич сыграли друг с другом в седьмой раз и в четвертый раз победу отпраздновала теннисистка из Хорватии. Выступление на Wimbledon принесло Даяне 143 тысячи фунтов и 130 рейтинговых очков.
Популярное сейчас
- Испания и Франция выходят в полуфинал ЕВРО, Мартинес спасает Месси, Кроос завершает карьеру. Главные новости за 5 июля
- Криштиану едет домой. Португалия — Франция 0:0, по пенальти 3:5. Видео голов и обзор матча
- Евро-2024. Португалия – Франция 0:0 (пен. 3:5). Удар в штангу от Жоау Феликса выводит команду Дешама дальше
- Марта Костюк в тяжелом матче победила Сэвилл на Уимблдоне
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО