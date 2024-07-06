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Сегодня Свитолина будет бороться за 1/8 финала Wimbledon

Теннис
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Очень тяжелый соперник для Элины

Сегодня Свитолина будет бороться за 1/8 финала Wimbledon

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №21) сегодня, 6 июля, сыграет матч 1/16 финала Открытого чемпионата Великобритании – Wimbledon-2024.

Наша спортсменка в борьбе за 1/8 финала соревнований сыграет против 10-й ракетки мира, представительницы Туниса Онс Жабер.

Путь в 1/16 финала (Свитолина)

1/64. Магда Линетт (WTA №44) 7:5, 6:7, 6:3.

1/32. Юли Нимайер (WTA №90) 6:3, 6:4.

Путь в 1/16 финала (Жабер)

1/64. Моюка Учидзима (WTA №68) 6:3, 6:1.

1/32. Робин Монтгомери (WTA №161) 6:1, 7:5.

Свитолина 11-й раз играет на Wimbledon (10 раз – в основной сетке соревнований). В 2019 и 2023 годах украинка доходила до полуфинала турнира. Жабер 9-й раз играет на Wimbledon (7 раз – в основной сетке соревнований). В 2022 и 2023 годах представительница Туниса становилась финалисткой.

Победительница этого матча получит 143 000 фунтов стерлингов призовых и 130 рейтинговых очков, а проигравшая спортсменка – 93 000 фунтов стерлингов призовых и 70 рейтинговых очков.

В очных встречах счет 3-1 в пользу Элины. Последний матч в 2021 году выиграла Онс (Чикаго, WTA 250, Хард).

Матч Свитолина-Жабер состоится на Центральном корте Wimbledon, начало – не раньше 17:30 по киевскому времени.

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Элина Свитолина
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