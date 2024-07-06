Киз прокомментировала победу над Костюк в третьем круге Wimbledon

Американская теннисистка Мэдисон Киз (WTA №13) прокомментировала победу в поединке третьего круга Wimbledon против украинки Марты Костюк (WTA №19).

"Думаю, сегодня я играла очень хорошо. Марта, безусловно, очень сложный соперник, и у нее был очень хороший год до сих пор. Так что я очень рада, что снова оказалась на второй неделе Уимблдона.

Начиная наш поединок, я знала, что онаможет играть на очень высоком уровне. Поэтому я говорила себе, что всегда нужно помнить об этом и ждать от нее лучшей игры. Я не думаю, что она скажет, что играла сегодня на максимуме своих возможностей, но я также думаю, что с самого начала я пыталась оказывать на нее давление, чтобы попытаться сохранить тот импульс, который имела. В прошлом году я играла с ней здесь, потому я знала, как она играет на траве, а это всегда полезно. Однако, выходя на корт, я знала, что мне придется играть на хорошем уровне, потому что она – отличный игрок, и ее уровень может быть невероятно высоким.

Очевидно, что я пыталась подавать многие первые подачи. Не думаю, что вы хотите, чтобы у нее было много шансов на второй подаче. Она очень агрессивный игрок. Я думаю, что если ей удается начать действовать на опережение и выполнять свои удары, она очень хорошо входит в игру" – сказала Киз.