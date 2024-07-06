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Элина Свитолина - Онс Жабер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Уимблдона-2024

Теннис

Элина Свитолина - Онс Жабер: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 06.07.2024 ⋇ Теннис онлайн на UA-Футбол "

Элина Свитолина - Онс Жабер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Уимблдона-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №21) сегодня, 6 июля, сыграет матч 1/16 финала Открытого чемпионата Великобритании – Wimbledon-2024.

Наша спортсменка в борьбе за 1/8 финала соревнований сыграет против 10-й ракетки мира, представительницы Туниса Онс Жабер.

Матч Свитолина-Жабер состоится на Центральном корте Wimbledon, начало – не раньше 17:30 по киевскому времени.

Уимблдон-2024. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) - Онс Жабер (Тунис)

Видеотрансляция - Setanta Sports

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Трансляція матчу Еліна Світоліна - Онс Жабер
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Элина Свитолина Онс Жабер Уимблдон смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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