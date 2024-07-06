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Элина Свитолина - Онс Жабер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Уимблдона-2024
Элина Свитолина - Онс Жабер: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 06.07.2024 ⋇ Теннис онлайн на UA-Футбол "
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №21) сегодня, 6 июля, сыграет матч 1/16 финала Открытого чемпионата Великобритании – Wimbledon-2024.
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Наша спортсменка в борьбе за 1/8 финала соревнований сыграет против 10-й ракетки мира, представительницы Туниса Онс Жабер.
Матч Свитолина-Жабер состоится на Центральном корте Wimbledon, начало – не раньше 17:30 по киевскому времени.
Уимблдон-2024. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) - Онс Жабер (Тунис)
Видеотрансляция - Setanta Sports
Трансляція матчу Еліна Світоліна - Онс ЖаберСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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