Энди Маррей: Я готов закончить карьеру

Британский теннисист Энди Маррей после парного матча на Wimbledon рассказал, как пришел к решению завершить карьеру.

"Когда я принимал решение по одиночному разряду, организаторы поговорили со мной и сказали, что они хотели бы что-то сделать после одного из моих матчей здесь. Думаю, если бы я играл в одиночном разряде, то церемония прошла после потенциально моего проигрыша. Если одиночного разряда не будет, они хотели бы, чтобы церемония прошла после первого парного матча, вне зависимости от результата. Да, я не говорил им: "Пожалуйста, пожалуйста, можете ли вы что-нибудь сделать для меня". Но я благодарен им за то, что они это сделали.

Я готов окончить карьеру. Я хотел бы играть, как я уже сказал, вечно. Но сегодня, несмотря на то, что это был парный матч, где физически, пожалуй, не так много нагрузок, мне все равно очень тяжело. Так что, да, я не знаю... Мне кажется, что это конец. Заслужил я такую ​​церемонию или нет, я не знаю. Но они проделали действительно очень хорошую работу. Я рад, что это произошло. Очевидно, я попытаюсь сыграть и насладиться выступлением в миксте через несколько дней. Это должно быть весело. Затем после этого запланирован семейный отпуск. Олимпиада и это все" – сказал британец.