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Жабер: Просто смирилась, что у меня всегда будут боли в коленях
Невероятная сила духа
Фото: Getty Images
Представительница Туниса, десятая ракетка мира Онс Жабер перед матчем 1/16 финала Wimbledon против украинки Элины Свитолиной (WTA №21) рассказала о проблемах с коленями, беспокоящими спортсменку в течение длительного времени. Ее слова цитирует Tennis World USA:
"Просто смирилась, что у меня всегда будут боли в коленях. Возможно, вы видите, что я хорошо бегаю по корту, но иногда это сложнее, чем в другие дни.
Я очень дисциплинирована в своих упражнениях. Знаю, что если пропущу один день – упражнения мне вообще не помогут. Вот почему стараюсь быть осторожной. Наверное, это часть меня сейчас. Большинство – принятие того, что у меня всегда будут боли в коленях" – сказала Онс.
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