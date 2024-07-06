Жабер: Просто смирилась, что у меня всегда будут боли в коленях

Представительница Туниса, десятая ракетка мира Онс Жабер перед матчем 1/16 финала Wimbledon против украинки Элины Свитолиной (WTA №21) рассказала о проблемах с коленями, беспокоящими спортсменку в течение длительного времени. Ее слова цитирует Tennis World USA:

"Просто смирилась, что у меня всегда будут боли в коленях. Возможно, вы видите, что я хорошо бегаю по корту, но иногда это сложнее, чем в другие дни.

Я очень дисциплинирована в своих упражнениях. Знаю, что если пропущу один день – упражнения мне вообще не помогут. Вот почему стараюсь быть осторожной. Наверное, это часть меня сейчас. Большинство – принятие того, что у меня всегда будут боли в коленях" – сказала Онс.