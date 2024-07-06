  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Жабер: Просто смирилась, что у меня всегда будут боли в коленях
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жабер: Просто смирилась, что у меня всегда будут боли в коленях

Теннис
Обновлено

Невероятная сила духа

Жабер: Просто смирилась, что у меня всегда будут боли в коленях

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Представительница Туниса, десятая ракетка мира Онс Жабер перед матчем 1/16 финала Wimbledon против украинки Элины Свитолиной (WTA №21) рассказала о проблемах с коленями, беспокоящими спортсменку в течение длительного времени. Ее слова цитирует Tennis World USA:

"Просто смирилась, что у меня всегда будут боли в коленях. Возможно, вы видите, что я хорошо бегаю по корту, но иногда это сложнее, чем в другие дни.

Я очень дисциплинирована в своих упражнениях. Знаю, что если пропущу один день – упражнения мне вообще не помогут. Вот почему стараюсь быть осторожной. Наверное, это часть меня сейчас. Большинство – принятие того, что у меня всегда будут боли в коленях" – сказала Онс.

Анонс матча Свитолина-Жабер

По теме
yellow-arrow
Монфис: Грустно, что я ни разу не смог дойти на Wimbledon хотя бы до четвертьфинала
yellow-arrow
Энди Маррей: Я готов закончить карьеру
yellow-arrow
Киз прокомментировала победу над Костюк в третьем круге Wimbledon
Онс Жабер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости