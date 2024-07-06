Монфис: Грустно, что я ни разу не смог дойти на Wimbledon хотя бы до четвертьфинала

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал поражение в поединке 1/16 финала Открытого чемпионата Великобритании – Wimbledon-2024.

– Гаэль, расскажите о своих чувствах сейчас?

– Я чувствую себя хорошо. Знаете, всегда приятно играть на корте №1 на Уимблдоне, поэтому я чувствую себя хорошо.

– Подведите свою неделю на турнире, как, по вашему мнению, она прошла?

– Для меня было очень приятно вернуться на Уимблдон после трех лет перерыва. Я провел два замечательных матча, и сегодня снова получил хороший опыт. Так что, знаете, это была неделя радости, но все-таки знаете, есть над чем работать. Так что неделя за плечами. Надеюсь, я смогу сохранить произошедшие на этой неделе позитивные вещи на будущее.

– В сегодняшней игре, в частности, казалось, что Григор подает очень хорошо. Почему сегодня было так сложно получить очки на приеме?

– Да, он подавал очень хорошо, играл очень разумно. Он хороший игрок на траве. Переиграл меня всюду. Для меня это был тяжелый матч и надо отдать ему должное.

– Вы были чемпионом Уимблдона среди юниоров в 2004 году. Насколько особенное Уимблдон как место, близок ли он вашему сердцу?

– Я думаю, что здесь очень хорошо. Я всегда говорю, что хотел бы сыграть здесь гораздо лучше, потому что мне очень нравится это место. Мне нравится атмосфера. К сожалению, я не демонстрирую здесь свой лучший теннис. Мне грустно, что я ни разу не смог дойти здесь хотя бы до четвертьфинала. Это очень тяжело, потому что мне очень нравится Уимблдон. Это отличный, очень, очень хороший турнир – сказал француз.