Свитолина вышла в ⅛ финала Уимблдона

В рамках 1/16 одесситка встречалась с Онс Жабер (Тунис). Первый сет прошел полностью под контролем украинки (6:1). А вот во второй партии десятая ракетка в рейтинге WTA показала все, что способна.

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Вторая половина поединка была максимально равной и напряженной. Только по итогам тай-брейка (7:4) Свитолина все же дожала оппонентку и завершила матч в свою пользу.

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На следующей стадии Элина будет играть против представительницы Китая Синь Ю Ван (№42).