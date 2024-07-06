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Свитолина вышла в ⅛ финала Уимблдона
Элина не без труда завоевала путевку в следующий раунд
Фото - Getty Images
В рамках 1/16 одесситка встречалась с Онс Жабер (Тунис). Первый сет прошел полностью под контролем украинки (6:1). А вот во второй партии десятая ракетка в рейтинге WTA показала все, что способна.
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Вторая половина поединка была максимально равной и напряженной. Только по итогам тай-брейка (7:4) Свитолина все же дожала оппонентку и завершила матч в свою пользу.
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На следующей стадии Элина будет играть против представительницы Китая Синь Ю Ван (№42).
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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06.07.2024 в 20:53
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