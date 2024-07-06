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Свитолина вышла в ⅛ финала Уимблдона

Теннис
Обновлено

Элина не без труда завоевала путевку в следующий раунд

Свитолина вышла в ⅛ финала Уимблдона

Фото - Getty Images

Новина українською

В рамках 1/16 одесситка встречалась с Онс Жабер (Тунис). Первый сет прошел полностью под контролем украинки (6:1). А вот во второй партии десятая ракетка в рейтинге WTA показала все, что способна.

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Вторая половина поединка была максимально равной и напряженной. Только по итогам тай-брейка (7:4) Свитолина все же дожала оппонентку и завершила матч в свою пользу.

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На следующей стадии Элина будет играть против представительницы Китая Синь Ю Ван (№42).

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Элина Свитолина
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
06.07.2024 в 20:53
Молодець, Еліно!
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1
1
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
06.07.2024 в 20:53
Молодець, Еліно!
Ответить
1
1

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